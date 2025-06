Política Ministra Gleisi Hoffmann organiza reuniões com pastores para tentar reduzir rejeição a Lula

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

A orientação de Gleisi para esses encontros é ampliar o espectro de religiosos para fora da esquerda. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Em nova ofensiva do governo para se aproximar do público evangélico, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, passou a liderar a estratégia do Palácio do Planalto para dialogar com o setor. Principal articuladora política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra tem promovido encontros com lideranças religiosas e elabora um cronograma de reuniões com ministros do governo e pastores.

Lula tem rejeição de 61% nesse público, de acordo com Datafolha de 14 de junho. O mesmo levantamento mostra que 25% rejeitam o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma das conversas, Gleisi recebeu um documento de pastores considerados “progressistas” com uma série de demandas e sugestões de conduta para o governo. O objetivo é tentar quebrar resistências e diminuir a rejeição do presidente até o pleito de 2026, quando pretende disputar a reeleição.

Esses religiosos têm insistido na importância de um encontro de Lula com lideranças evangélicas. Também defendem que a gestão petista deve apostar em anúncios de ações do governo voltados à família e ter uma assessoria especializada em evangélicos. A ideia é ter uma espécie de secretaria para assuntos religiosos, que pudesse, inclusive, avaliar riscos na comunicação do governo.

O Palácio do Planalto ainda não se comprometeu com esses pedidos, mas as lideranças consideram que as demandas estão na mesa para serem aprofundadas. Procurada, Gleisi não quis se manifestar.

Sem disputas

Outro ponto considerado chave para o governo conseguir avançar nessa aproximação, segundo as conversas, é não se envolver em disputas políticas com pastores considerados adversários do governo. Isso porque é preciso reconhecer a autonomia do público e tentar uma abordagem direta com os fiéis.

A coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria Zacharias, que participou da conversa com a ministra, afirma que é um equívoco achar que há uma figura hierárquica central que represente um campo tão diverso.

O Censo Demográfico de 2022 revelou que a população evangélica no Brasil atingiu 26,9% da população, o que equivale a mais de 47 milhões de pessoas. Este número representa um crescimento em relação ao censo anterior, mas com um ritmo menor em comparação com os censos anteriores.

O calendário de encontro dos ministros de Lula com pastores está sendo montado pela equipe de Gleisi. Evangélico, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, é um dos principais interlocutores de governo com esse segmento e já tem sido escalado para as cerimônias mais importantes e receber pessoas ligada às igrejas. Messias representou o governo, na quinta-feira, na edição paulista da Marcha para Jesus. Lula divulgou uma carta enaltecendo o evento.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também têm interlocução com parte do segmento.

A orientação de Gleisi para esses encontros é ampliar o espectro de religiosos para fora da esquerda. Ou seja, incluir nomes que não tenham simpatia pelo governo, desde que não sejam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A estratégia será falar da conjuntura política, ações do governo e também das crises, como o escândalo dos descontos indevidos do INSS. A ideia é fazer um esforço para tentar se desvincular de acusações e pautas negativas que circulam nas redes sociais.

Lula resiste em tratar de iniciativas específicas para esse público, mas aos poucos tem modulado o discurso. Os evangélicos são um dos pilares do bolsonarismo. Na quinta-feira (19), na edição paulista da Marcha Para Jesus, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para disputar a eleição presidencial de 2026, foi um dos protagonistas.

O ex-ministro de Bolsonaro chegou a posar para fotos com a bandeira de Israel, país em guerra com o Irã e na Faixa de Gaza, e a cantar um louvor ao lado de pastores. As informações são do portal O Globo.

2025-06-21