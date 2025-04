Política Ministra Marina Silva tem queda de pressão e faz exames em hospital

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A ministra foi liberada pouco depois das 17h30, com a recomendação de ficar em casa e descansar. (Foto: Fernando Donasci/MMA)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), foi internada na tarde dessa terça-feira (15) em um hospital particular do Distrito Federal, após apresentar uma queda de pressão arterial. Segundo informações divulgadas por sua assessoria de imprensa, o quadro clínico da ministra está controlado e ela passa bem.

De acordo com a assessoria, Marina estava participando de uma reunião no Ministério do Meio Ambiente quando começou a se sentir mal. Ela foi prontamente atendida por brigadistas do prédio e, em seguida, levada ao Hospital Brasília, onde passou por uma bateria de exames médicos para avaliar sua condição.

A própria ministra se pronunciou mais tarde, relatando que permaneceu “algumas horas no hospital” e que estava com a garganta inflamada, além de sentir uma ardência no peito. Os exames médicos realizados descartaram suspeitas iniciais de infecções como covid-19 e influenza. Segundo Marina, os médicos diagnosticaram um quadro viral leve, sendo a queimação no peito associada a refluxo gástrico.

Marina Silva recebeu alta por volta das 17h30 e foi orientada a permanecer em repouso domiciliar durante a quarta-feira (16). Por conta disso, ela deve cumprir sua agenda de forma remota, em regime de home office. Ainda assim, a ministra tranquilizou os apoiadores e afirmou que espera retomar sua rotina presencial o mais breve possível. “Devo ficar em casa amanhã, mas na quinta-feira tenho um compromisso e estarei lá, se Deus quiser”, declarou ao deixar o hospital.

A agenda de Marina Silva tem sido intensa nos últimos meses, especialmente em um ano marcado pelos preparativos da COP30, conferência climática da ONU que será realizada no Brasil em 2025. A ministra tem participado de diversas viagens nacionais e internacionais, além de reuniões interministeriais e compromissos relacionados às pautas ambientais.

— Leia a nota divulgada pela assessoria de imprensa da ministra:

“A ministra Marina Silva passou por um episódio de mal-estar com desconforto gástrico na tarde desta terça-feira (15/4) durante reunião de trabalho no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Ela foi levada ao Hospital Brasília, da Rede Américas, onde foi submetida a atendimento médico e realização de exames.

De acordo com a equipe médica, a ministra apresentou sintomas compatíveis a um quadro viral não especificado. Os exames descartaram a possibilidade de infecções graves.

Após hidratação e administração de medicamentos para aliviar os sintomas, ela teve melhora do estado geral e recebeu alta no início desta noite. Por orientação médica, deve permanecer em repouso ao longo da quarta-feira (16/4).”

