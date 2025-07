Política Ministra Marina Silva volta ao Congresso após ser “atacada” em comissões da Câmara e do Senado

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Ministra estará na Comissão de Meio Ambiente nesta terça (8); encontros anteriores teve microfone cortado e exigência de pedido de desculpas. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai voltar ao Senado nesta terça-feira (8). Os encontros da ambientalista no Legislativo têm sido marcados por ofensas por parte dos parlamentares. Dessa vez, ela estará na Comissão de Meio Ambiente (CMA) a partir das 9h.

No final de abril, o senador do PL Marcos Rogério disse que Marina Silva deveria “se por no seu lugar” e cortou o microfone dela mais de uma vez. Já o senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que respeitava a mulher, mas não a ministra. Depois disso, ela exigiu um pedido de desculpas que não veio. Por isso, ela deixou o plenário.

Na ocasião, ela foi convidada pela Comissão de Infraestrutura para uma audiência sobre a criação de unidades de conservação no Amapá, na região da bacia do Rio Amazonas. No entanto, foram abordados diversos outros assuntos que geraram discussão.

Na semana passada, ela esteve na Câmara e sofreu novos ataques, dessa vez na Comissão de Agricultura. Para se defender, usou trechos bíblicos. A ministra disse aos parlamentares que fez orações a Deus para ter paciência e usou versículos ao menos quatro vezes para se defender.

Durante seu questionamento à ministra, o deputado bolsonarista Evair de Melo (PP-ES) disse que Marina teria sofrido um “adestramento” pela ideologia de esquerda e argumentava por repetição. O parlamentar ainda disse que a ministra nunca teria trabalhado.

O convite para a nova visita ao Congresso foi feito em março pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES). Esse tipo de iniciativa é comum no início do ano legislativo. Além de apresentar as metas e as prioridades do ministério, a ministra deve falar sobre os preparativos para a COP30, que será realizada no final do ano em Belém (PA).

“A participação do Brasil na COP 30 representa um marco importante, reforçando o papel do país como protagonista nas discussões globais sobre clima e sustentabilidade, além de destacar a necessidade de ações coletivas para mitigar os efeitos do aquecimento global. A participação da ministra oferece uma oportunidade essencial para apresentar os planos e avanços do Ministério do Meio Ambiente e esclarecer à sociedade os desafios enfrentados na implementação das políticas públicas voltadas à preservação ambiental”, afirma Contarato no requerimento. (Com informações do jornal O Globo)

