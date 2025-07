Política Ministra Marina Silva volta ao Congresso, sofre novos ataques e cita trecho bíblico usado por Bolsonaro para responder deputados

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Deputado disse que a ministra (foto) foi "adestrada" por ideologias de esquerda. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

De volta ao Congresso um mês após deixar uma audiência no Senado em meio a uma discussão, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) sofreu novos ataques e usou trechos bíblicos, inclusive um frequentemente utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para responder os deputados da Comissão de Agricultura da Câmara. A ministra disse aos parlamentares que fez orações a Deus para ter paciência nessa quarta-feira (2) e usou versículos ao menos quatro vezes para se defender.

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chegamos ao menor número de alerta de desmatamento do mês de junho. O desmatamento caiu 32% no país inteiro. Nós trazemos os dados, não para camuflar, mas para colocar a verdade”, disse Marina Silva ao defender os dados divulgados pelo INPE de queda e estabilidade do desmatamento no atual governo.

O trecho do livro de João, na Bíblia, foi repetidamente usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em campanha política e durante o governo. Marina Silva é evangélica e os deputados bolsonaristas, em sua maioria, também se identificam como cristãos.

Durante seu questionamento à ministra, o deputado bolsonarista Evair de Melo (PP-ES) disse que Marina teria sofrido um “adestramento” pela ideologia de esquerda e argumentava por repetição. O parlamentar ainda disse que a ministra nunca teria trabalhado.

“A senhora tem dificuldades com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais”, disse Evair de Melo.

A ministra, então, respondeu que não se importa em ser injustiçada, e que, no futuro, Deus julgaria quem estaria correto.

“Hoje de manhã eu fiz uma longa oração e pedi a Deus que me desse muita calma e tranquilidade. Eu estou em paz. Eu aprendi com o apóstolo Paulo que é preferível sofrer injustiças do que praticar a injustiça. Quando você pratica a injustiça, a reparação virá”, afirmou.

Marina Silva ainda foi questionada por ter criticado Lula e em seguida retornado ao governo petista.

“A senhora como ministra é uma vergonha”, disse o deputado Zé Trovão (PL-SC).

Em outro momento da sessão, o deputado Cabo Gilberto (PL-PB) gritou fora do microfone “calma, ministra”, quando Marina erguia a voz para fazer uma defesa ao trabalho do Ibama. A ministra interrompeu a fala e respondeu.

“Isso é machismo. Quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo. Vocês dizem que estão sendo contundentes”, afirmou Marina Silva.

A ministra também foi questionada por não defender o controle de javalis em propriedades rurais. Marina Silva respondeu que é necessário ser feito com orientação científica e não com tiros de caçadores.

“Em Levíticos (livro da Bíblia), Deus fala assim: quando você achar uma ave no ninho, não tire a ave, isso é para que vocês saibam que vocês seres humanos não passam de animais”, afirmou a ministra.

Marina Silva ainda disse que em outro trecho bíblico, Deus se comparou a uma galinha para mostrar o cuidado que ele tem com seus filhos. (Com informações do jornal O Globo)

