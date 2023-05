Política Ministro da Agricultura de Lula diz não ser o único no governo contrário a invasões de terras

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

"O nosso posicionamento é o mesmo do presidente Lula", disse o titular da pasta, Carlos Fávaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que não é uma “voz isolada” dentro do governo Lula contra as invasões de terras. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destacou que o recado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que a reforma agrária será negociada e resolvida com diálogo.

“Não sou voz isolada dentro do governo. A posição é que estamos dispostos ao diálogo, mas não aceitamos invasão. O presidente Lula diz que não quer por gasolina no fogo, para conversar e resolver”, disse Fávaro durante audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado Federal.

Os ministros foram cobrados pelos senadores sobre uma posição clara do governo contra as invasões. “Falta uma palavra de reprovação, falta uma posição pública. No governo passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro era criticado por não dar posição contundente contra o desmatamento, porque dele não vinha uma declaração. E a declaração do presidente tem influência, tem poder. A impressão que fica é que você [Fávaro] é voz isolada no debate interno do governo por omissão do presidente da República”, disse o senador Sergio Moro (União-PR).

Durante a audiência, Fávaro reiterou que não apoia as invasões. “Não compreendo porque em um governo democrático, um governo aberto as causas sociais, aberto ao diálogo, o movimento vai invadir terra. Não é concebível apoiar invasão de terra, da minha parte nunca o farei”, disse Fávaro.

“O governo passado estimulou o desmatamento”, disse Paulo Teixeira. “Diferentemente do presidente Lula, onde conseguimos reverter as ocupações. O governo diz que não é por aí, é por negociação que vamos resolver.”

8 de janeiro

“O nosso posicionamento é o mesmo do presidente Lula. Vamos enfrentar como já enfrentamos o legítimo sonho da terra. Invasão de terra não pode ser concebível e é tão grave quanto invadir o Congresso Nacional”, afirmou Fávaro a ex-ministros da Agricultura em evento promovido pela pasta com os ex-onze titulares da Agricultura em Brasília. “Invasão de terra tem de ser repelida no rigor da lei”, reforçou.

Só em abril deste ano, o MST afirma ter invadido 13 fazendas, incluindo a escalada das ações no campo em meio às ações do chamado “Abril Vermelho”. Durante os primeiros três meses do governo Lula, as invasões já haviam superado o total das ações registradas em todo o primeiro ano da gestão Bolsonaro. Foram 16 invasões e, em 2019, 11, segundo dados do Incra.

A ex-ministra e atual senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse ser importante o ministério da Agricultura se posicionar sobre o tema. “Implementar rapidamente o cadastro do Incra será fundamental para pacificar o campo. Não precisamos invadir terra”, disse Tereza Cristina.

Ministro da Agricultura de Lula diz não ser o único no governo contrário a invasões de terras

