A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, recebeu uma denúncia contra o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes pelas violações cometidas contra os direitos fundamentais e humanos. A denuncia foi oferecida pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e pede a suspensão dos inquéritos sigilosos que tramitam na Corte e investigam a disseminação de “fake news” e a realização de “atos antidemocráticos”.

Na denúncia, o PTB afirma que ambos os inquéritos e os atos praticados por Alexandre de Moraes, apoiados pelos demais ministros do STF, são ilegais, inconstitucionais e arbitrários, cujo intuito é coagir e inibir brasileiros de se manifestarem livre e diferentemente sobre os magistrados e as decisões da Corte.

“Homem do campo não fez lockdown, e agronegócio teve o mais baixo índice de vitimas”.

“O homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown e o índice de mortes foi o mais baixo de todos, levando em conta todos os setores”, afirma o presidente Jair Bolsonaro. O presidente considera o agronegócio brasileiro “um exemplo para o País e para o mundo” e observa que os trabalhadores do setor não fizeram lockdown durante a pandemia de covid-19 e tiveram “o índice de mortes mais baixo” em comparação com outros setores. Jair Bolsonaro elogia a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, natural do Mato Grosso, pelo “excelente trabalho que vem fazendo” no comando da produção brasileira. Para Bolsonaro, a ministra é “o orgulho do agronegócio” no país.

CEEE: quebrada, e sonegando ICMS

Presidente da CEEE-D, a estatal gaúcha de energia elétrica, Marco Soligo, disse ontem numa entrevista à RBS, que a distribuidora está “quebrada”. Insolvente desde 2016, para ser mais claro. A revelação mais dura: a empresa apenas não quebrou, porque sonega o ICMS.

Mais uma do “nosso” STF

Num país onde o presidente da Republica foi vitima de tentativa de assassinato, e a Justiça impede a investigação de dados dos implicados no caso, agora o STF quer proibir os órgãos de inteligência do governo de apurarem a conduta de militantes de esquerda que se aliam a grupos e práticas terroristas que ameaçam o governo e o presidente. Ontem, a ministra Cármen Lúcia, votando na ação da Rede Sustentabilidade que questiona a produção do dossiê pelo Ministério da Justiça contra servidores ligados a movimentos chamados romanticamente de “antifascistas”, com seu ar professoral, afirmou que os órgãos de inteligencia não pode, “fabricar documento com esse tipo de informação é desvio de finalidade da atividade de inteligência do Estado.”

Por muito menos, o STF abriu um inquérito ilegal, mandou às favas a Constituição, e mandou prender pessoas que criticaram seus ministros.

Oposição usa o STF para pressionar governo Bolsonaro

Ministro que se diferencia na cultura jurídica dentro do STF, Marco Aurélio de Mello já entendeu que o STF pode estar sendo usado por partidos políticos de oposição para fustigar o presidente Jair Bolsonaro.

Seria o terceiro turno das eleições, turbinado pelo STF.

Bulhões novo reitor da UFRGS?

O deputado federal Bibo Nunes (PSL) informa à coluna, que esteve com o ministro da Educação Milton Ribeiro, apresentando argumentos que justificam a escolha do professor Carlos André Bulhões Mendes, como o novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Patrícia Helena Lucas Pranke como vice-reitora. Bibo já apresentou ao presidente Jair Bolsonaro argumentos defendendo o nome do professor Bulhões. A proposta de Bibo defende que as gestões da UFRGS se desvinculem de partidos de esquerda, como PT, PSOL e PCdoB.