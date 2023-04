Política Ministro Alexandre de Moraes está analisando se vai ouvir Bolsonaro sobre os atos extremistas de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Moraes incluiu o ex-presidente nas investigações sobre os ataques às sedes dos Três Poderes Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Moraes incluiu o ex-presidente nas investigações sobre os ataques às sedes dos Três Poderes. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF) Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou que está analisando se vai ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre um suposto envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro.

Perguntado sobre essa possibilidade após o retorno de Bolsonaro ao Brasil, Moraes sorriu e disse: “Nós vamos analisar isso ainda”. Ele incluiu o ex-presidente nas investigações sobre os atos extremistas.

Bolsonaro voltou ao País na quinta-feira (30), após passar três meses em Orlando, nos Estados Unidos, para onde viajou antes da posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente se reuniram no aeroporto de Brasília para recepcioná-lo. Por determinação da PF (Polícia Federal), motivada por questões de segurança, Bolsonaro deixou o terminal através de uma área reservada e não teve contato com a multidão.

Do aeroporto, ele foi direto para a sede do PL, onde discursou e se reuniu com integrantes do partido e políticos aliados.

