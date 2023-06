Política Ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro sobre suposto plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Este será o quarto depoimento do ex-presidente à corporação somente este ano. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nessa sexta-feira (16) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preste depoimento à Polícia Federal (PF) no âmbito das apurações envolvendo o senador Marcos do Val, alvo de busca e apreensão na última quinta (15).

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de Marcos do Val pela trama supostamente armada pelo parlamentar contra Moraes e ainda por postagens antidemocráticas. As medidas cautelares foram deferidas, pelo próprio ministro, em razão de uma tentativa de obstrução do inquérito que investiga os atos de vandalismo de 8 de janeiro, em Brasília (DF).

A data para a oitiva ainda será marcada pela PF. Este será o quarto depoimento do ex-presidente à corporação somente este ano. De janeiro até agora, Bolsonaro já foi intimado a prestar informações sobre os atentados de 8 de janeiro, o escândalo das joias oferecidas pela Arábia Saudita e o escândalo do cartão falso de vacinação.

Além de Bolsonaro, Moraes também determinou depoimento do ex-deputado federal Daniel Silveira, implicado como um dos articuladores do suposto plano para um golpe de Estado. Mensagens entre Silveira e Marcos do Val foram encontradas pela Polícia Federal.

Do Val denunciou que teria participado de uma reunião golpista com Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira para tentar gravar de maneira escondida Moraes — e forçá-lo a falar algo que poderia ser usado como uma espécie de admissão de alguma irregularidade no processo eleitoral e, com isso, evitar a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o senador, ele poderia usar equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para gravar conversas com o ministro.

No início de fevereiro, Moraes havia determinado a abertura de uma investigação sobre o relato de Do Val a respeito de uma suposta articulação de um golpe, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira.

A investigação foi aberta após o senador declarar que a reunião com Bolsonaro e Silveira tinha como objetivo induzir o ministro Moraes a “reconhecer” que ultrapassou as quatro linhas da Constituição com o ex-presidente da República.

Após a realização das buscas, Marcos do Val declarou que as medidas foram tomadas após ter pedido a convocação de Moraes para depor na CPI dos Atos Extremistas no Congresso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-alexandre-de-moraes-manda-a-policia-federal-ouvir-bolsonaro-sobre-suposto-plano-golpista-denunciado-pelo-senador-marcos-do-val/

Ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro sobre suposto plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val

2023-06-16