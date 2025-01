Política Ministro Alexandre de Moraes pede à Procuradoria-Geral da República análise do pedido de liberação de Bolsonaro para posse de Trump

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O ex-presidente está com o passaporte retido desde 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da PF. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Nessa terça-feira (14), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) as informações apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o convite para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A PGR analisará o caso e emitirá parecer, e a decisão final caberá ao ministro.

Bolsonaro aguarda decisão sobre a liberação da viagem para ir ao evento, que está marcado para segunda-feira (20). O ex-presidente está com o passaporte retido desde 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento em um plano de golpe após as eleições de 2022.

A solicitação de Bolsonaro inclui a liberação do passaporte e foi acompanhada de documentos que, segundo seus advogados, comprovam o convite oficial para a posse. Moraes havia solicitado mais detalhes, alegando que o e-mail apresentado inicialmente carecia de informações sobre horário e programação.

A defesa afirma que o convite foi enviado a Eduardo Bolsonaro em 8 de janeiro pelo domínio oficial “t47inaugural.com”, registrado exclusivamente para os eventos de posse. “Em eventos inaugurais nos Estados Unidos, é prática comum a adoção de domínios específicos para comunicações formais”, argumentaram os advogados.

Os advogados também anexaram imagens do convite e destacaram declarações no site oficial do comitê inaugural. Segundo a defesa, esses documentos reforçam a autenticidade do convite e sua relevância.

Segundo a defesa, o evento organizado pelo comitê de Trump e JD Vance, que assumirão como presidente e vice, terá início no sábado (18), e se estenderá até o dia 21.

Comitiva

Além de Bolsonaro, a oposição ao governo Lula organiza uma comitiva de 39 deputados que se mostraram interessados em viajar para o evento que ocorrerá no dia 20 deste mês.

A comitiva de deputados brasileiros está sendo organizada pelos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e Bia Kicis (PL-SP). Até o momento, 39 parlamentares já demonstraram interesse em acompanhar a cerimônia em Washington, nos Estados Unidos.

Entre os deputados interessados em participar da posse de Trump, oito fazem parte de partidos da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cinco deputados do União Brasil já demonstraram interesse em acompanhar a comitiva.

— Veja os deputados que demonstraram interesse em acompanhar a posse de Trump:

* Paulo Bilynskyj (PL-SP)

* Gustavo Gayer (PL-GO)

* Zé Trovão (PL-SC)

* Capitão Alden (PL-BA)

* Fernando Máximo (União-RO)

* Mayra Pinheiro (PL-CE)

* Giovani Cherini (PL-RS)

* Cristiane Lopes (União-RO)

* Coronel Ulysses (União-AC)

* Daniela Reinehr (PL-SC)

* Rodolfo Nogueira (PL-MS)

* Delegado Caveira (PL-PA)

* Dayany Bittencourt (União-CE)

* Coronel Fernanda (PL-MT)

* Fernando Rodolfo (PL-PE)

* Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

* Coronel Meira (PL-PE)

* Marcelo Moraes (PL-RS)

* Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

* Carla Zambelli (PL-SP)

* Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

* Vermelho Maria (PL-PR)

* Silvia Waiãpi (PL-AP)

* José Medeiros (PL-MT)

* Daniel José (Podemos-SP)

* Pedro Lupion (PP-PR)

* Maurício Marcon (Podemos-RS)

* Gilvan da Federal (PL-ES)

* Evair de Melo (PP-ES)

* Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

* Messias Donato (Republicanos-ES)

* Sargento Gonçalves (PL-RN)

* Capitão Alberto Neto (PL-AM)

* Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

* Bia Kicis (PL-DF)

* Filipe Barros (PL-PR)

* Rodrigo Valadares (União-SE)

* Marcel van Hattem (Novo-RS)

* Mauricio do Vôlei (PL-MG). (Estadão Conteúdo)

