Ministro Alexandre de Moraes vai encaminhar inquérito do golpe para a Procuradoria-Geral da República na segunda-feira

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

A avaliação na PGR é que uma eventual denúncia no caso do inquérito do golpe vai ficar para 2025. Foto: Carlos Moura/SCO/STF A avaliação na PGR é que uma eventual denúncia no caso do inquérito do golpe vai ficar para 2025. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF) Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes vai encaminhar na segunda-feira (25) à Procuradoria Geral da República (PGR) o relatório final do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder mesmo com a derrota na eleição de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com fontes próximas a Moraes, o ministro não deve levantar o sigilo do relatório final – diferentemente do que aconteceu com as investigações da fraude dos cartões de vacina e dos desvios de joias e outros itens do acervo presidencial – Bolsonaro também foi indiciado nos dois. O entendimento do magistrado, segundo esses auxiliares, é que a manutenção do sigilo sobre o material, neste caso, favorece o que chamam de “trabalho tranquilo” da equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A determinação de Gonet é, assim que receber o relatório final do golpe, “analisar tudo em conjunto, ver como tudo se encaixa”. O PGR já tem um farto material dos inquéritos das vacinas e das joias do acervo presidencial. O inquérito do golpe, agora concluído, abarca essas investigações e ainda apurações sobre fake news, milícias digitais e tramas golpistas ocorridas antes e depois das eleições de 2022.

Diante disso, segundo fontes, o procurador-geral da República avalia que é chegado o momento de “ver o filme todo, e não fotografias” e entender como os inquéritos se conversam, e se os indiciamentos feitos pela PF fazem ou não sentido.

A avaliação na PGR é que uma eventual denúncia no caso do inquérito do golpe vai ficar para 2025. Isso porque, apesar de uma contar com uma grande estrutura de apoio, “um bom trabalho não se faz sem análise cuidadosa e criteriosa do material colhido — o que exige tempo”, como integrantes da PGR dizem ouvir do próprio Gonet. Para o trabalho, o procurador-geral da República tem à disposição uma equipe robusta de técnicos experientes.

Poderão participar desta análise os integrantes da Assessoria Jurídica Criminal (AJCRIM) no STF e do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos (GECAA) – que tem um coordenador ligado diretamente ao gabinete do PGR e mais oito procuradores auxiliares.

Paulo Gonet supervisiona e acompanha tudo de perto. “Ele é muito meticuloso e estudioso”, diz um procurador da República. O relatório da Polícia Federal que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por suposto planejamento de um golpe de Estado só deve se transformar em denúncia, de fato, a partir de fevereiro de 2025.

Um integrante da PGR afirmou que essa é a expectativa para que o chefe do órgão, Paulo Gonet, consiga analisar todo o material e decidir quem será denunciado à Justiça. Esse integrante do órgão ressalta que o relatório da PF enviado ao Supremo, e ainda sob sigilo, tem mais de 800 páginas – e que deve ser analisado em conjunto com investigações anteriores, como a da fraude nos cartões de vacina e a das joias sauditas.

O material, portanto, é extenso. Em outros órgãos, há uma expectativa de que a Procuradoria-Geral da República se manifeste ainda este ano. Além do tamanho do material, no entanto, há outro obstáculo: o recesso do poder Judiciário, daqui a menos de um mês. As informações são do portal de notícias G1.

Ministro Alexandre de Moraes vai encaminhar inquérito do golpe para a Procuradoria-Geral da República na segunda-feira

2024-11-22