Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem reclamado da articulação política do governo e chamou Padilha de "incompetente". Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que exista uma crise entre governo e Congresso e afirmou que dificuldades entre os Poderes estão superadas. Padilha está em São Paulo e visitou, no início da tarde deste sábado (20), um espaço que receberá as futuras instalações do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades.

“Não tem crise. Qualquer dificuldade de relação, diálogo, está absolutamente superada”, afirmou.

“Vamos repetir neste ano o sucesso da dupla governo federal e Congresso Nacional, que trouxe tantos ganhos para o País.”

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem reclamado da articulação política do governo e chamou Padilha de “incompetente” e “desafeto pessoal”.

As rusgas entre o governo e o Congresso e a preocupação com o avanço das pautas-bomba levaram Lula a se reunir ontem com ministros e líderes no Congresso e deve de reunir na próxima semana com Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como antecipou o blog da Julia Duailibi.

Questionado sobre a possibilidade de se reunir com Arthur Lira, disse que “seu gabinete está aberto”.

“Meu gabinete está aberto, minha disposição, aberta, meu celular funciona 24 horas por dia”, afirmou. “Estou sempre à disposição de qualquer diálogo, conversa, seja com líderes da base ou da oposição.”

Sobre a reunião de emergência desta sexta (19) entre Lula, ministros e líderes no Congresso, disse que se tratou de um “almoço de rotina” e que trataram do calendário de votações de abril e maio.

2024-04-20