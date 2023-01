Política Ministro da Casa Civil afirma que não consegue “imaginar a Casa Branca sendo invadida”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O GSI, segundo Rui Costa, passará por uma renovação. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) teve sua atuação questionada por não ter conseguido impedir que extremistas invadissem as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8. O episódio gerou desgaste para o general da reserva Gonçalves Dias, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar a pasta formada majoritariamente por militares.

“Eu não consigo imaginar a Casa Branca sendo invadida. O uso de todas as forças na última instância seria utilizado para impedir isso. Deveria ter sido utilizada a energia máxima para impedir o que ocorreu”, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Na tarde de 8 de janeiro, quando os manifestantes radicais acessaram as dependências do Planalto, o contingente do órgão era de apenas 40 homens.

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o responsável pela segurança do Planalto no momento da invasão, o militar José Eduardo Natale de Paula Pereira, do GSI, afirmou que só no Salão Nobre do segundo pavimento do prédio havia cerca de 700 pessoas, ou seja, o equivalente a 17 invasores para cada segurança.

“Havia por volta de 40 homens na tropa de choque do GSI para fazer a contenção dos milhares de manifestantes”, declarou Pereira. “Havia gritaria, barulho de cornetas e barulho de bombas. A maioria dos manifestantes vestia roupas verde e amarelo e outras roupas camufladas e desferiam palavras de ordem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informando que não aceitavam ele como presidente legítimo”, acrescentou.

O baixo efetivo se somou ao fato de que, na véspera da invasão, o GSI decidiu dispensar reforço no Batalhão da Guarda Presidencial. A determinação, feita por escrito, ocorreu cerca de 20 horas antes do ato golpista, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo. O batalhão é uma unidade do Exército, vinculada ao Comando Militar do Planalto (CMP), com atribuição de cuidar da segurança do Planalto.

Renovação

O GSI passará por uma renovação dos quadros herdados do governo Bolsonaro. Dos 80 integrantes de cargos de confiança que compõem o órgão, apenas sete foram exonerados desde a posse do petista – menos de 10% do total.

A avaliação de ministros é que os militares responsáveis por zelar pela sede do Poder Executivo foram ineficientes durante os atos extremistas sem precedentes na história do País.

“O GSI está sendo mudado e será mudado quase na sua integralidade, quase 100% dele será renovado. Já começou e todas as pessoas serão renovadas para ter uma oxigenação e para botar pessoas com maior treinamento, com maior capacidade de ação e de reação”, disse Rui Costa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política