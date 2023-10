Mundo Ministro da Defesa de Israel diz que tropas perto de Gaza “verão região de dentro em breve”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Primeiro-ministro israelense e comandante do Exército sul das FDI também discursaram para tropas próximas de Gaza Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse às tropas reunidas próximas da Faixa de Gaza que “em breve verão” a região “por dentro”, de acordo com comunicado de imprensa de seu gabinete nesta quinta-feira (19). “Vocês veem Gaza à distância agora, vocês verão de dentro em breve. O comando chegará”, disse, segundo o comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em visita separada a uma área na fronteira com a Faixa de Gaza nesta quinta, disse às tropas estacionadas na região: “Toda a nação de Israel está atrás de vocês, e daremos o duro golpe em nossos inimigos para que possamos alcançar a vitória. Para a vitória! Prontos?”.

Também nesta quinta, o comandante do Exército sul das FDI (Forças de Defesa de Israel), major-general Yaron Finkelman, disse às tropas em outra região da fronteira: “Essa manobra mudará a guerra para o lado do inimigo e venceremos no terreno dele. A manobra será longa, difícil, intensa, mas temos os melhores comandantes e combatentes que as FDI têm a oferecer”.

No início desta semana, o embaixador de Israel nas Nações Unidas disse que o país “não tem interesse” em ocupar a Faixa de Gaza, mas fará “tudo o que for necessário” para eliminar o Hamas.

