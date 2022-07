Política Ministro da Defesa diz na Câmara dos Deputados não duvidar das urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, em audiência na Câmara dos Deputados. Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, em audiência na Câmara dos Deputados. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse esta semana não duvidar das urnas eletrônicas. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados, ele disse que as sugestões feitas pelas Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) têm “espírito colaborativo”. A reunião teve também a participação dos comandantes da Marinha, Exército e Força Área.

“Não se está se está duvidando ou achando isso ou aquilo outro (sobre urnas), simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu disse em reuniões presenciais com o presidente e o vice-presidente (do TSE), ministro (Edson) Fachin e o ministro Alexandre de Moraes desde o início. Estamos sempre prontos, permanecemos colaborativos para a melhoria do processo”, disse o ministro.

O ministro da Defesa voltou a cobrar uma reunião entre técnicos das Forças Armadas e do TSE para discutir algumas das propostas para serem implementadas ainda neste ano.

“Fizemos várias propostas. Algumas aceitas, outras parcialmente, outras seriam para pleitos futuros. Estamos conversando para ver o que pode ser implementado ainda, tudo isso para a gente ter mais transparência, segurança e melhores condições de auditabilidade. Só isso, não tem outro viés”, completou.

Em sua fala aos parlamentares, o ministro da Defesa disse que as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para participar a Comissão de Transparências das Eleições (CTE) e montaram um equipe técnica para colaborar.

“As propostas das Forças Armadas foram realizadas desde setembro do ano passado até os dias atuais com muita propriedade, com muita tranquilidade , com muita transparência”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política