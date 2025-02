Política Ministro da Defesa diz que denúncia da Procuradoria-Geral da República “tira suspeição de quem não teve culpa”

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"É o começo do fim dessa etapa. Dá nome aos bois e tira a suspeição de quem não teve culpa", disse Múcio Foto: José Cruz/Agência Brasil "É o começo do fim dessa etapa. Dá nome aos bois e tira a suspeição de quem não teve culpa", disse Múcio. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros militares por participação em uma suposta trama golpista marca “o começo do fim” de um desgaste à imagem das Forças Armadas.

Para Múcio, a denúncia do procurador-geral Paulo Gonet tira a suspeição de quem não teve participação no suposto plano para manter Bolsonaro no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições de 2022.

“É o começo do fim dessa etapa. Dá nome aos bois e tira a suspeição de quem não teve culpa”, disse Múcio em entrevista à CNN na terça-feira (18).

Além de Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, entre os denunciados estão os generais Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e da Defesa), Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Mário Fernandes (secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência) e o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha.

Na denúncia, Gonet citou que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, reuniu os comandantes das Forças Armadas para consumar o golpe e teria tido adesão de Garnier. O procurador-geral afirmou que a organização criminosa golpista patrocinou uma onda de ataques virtuais aos então comandantes do Exército, general Marco Antonio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Baptista Júnior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-da-defesa-diz-que-denuncia-da-procuradoria-geral-da-republica-tira-suspeicao-de-quem-nao-teve-culpa/

Ministro da Defesa diz que denúncia da Procuradoria-Geral da República “tira suspeição de quem não teve culpa”

2025-02-19