Política Ministro da Defesa indica a Lula que quer deixar o governo e que o seu substituto precisa ser alguém paciente

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











José Múcio tem se queixado de que precisa cuidar da saúde; mudança pode ser incluída em reforma ministerial mais ampla. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois anos após ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro sinalizou a intenção de deixar o governo. Sua indicação ao cargo, ainda durante o período de transição, teve como objetivo buscar uma pacificação com os militares. Ao ser indagado se pretende sair, Múcio brinca e diz que “depende do presidente”. As informações são do jornal O Globo.

Segundo auxiliares próximos, contudo, o ministro tem se queixado de que precisa cuidar da saúde. Com 76 anos, tem sido cobrado pela família a se cuidar mais.

Em conversas reservadas, o ministro tem dito que o presidente precisa encontrar alguém com perfil “paciente” para substituí-lo no posto. Um dos nomes cotados, segundo mostrou o jornal Folha de S.Paulo, é o do vice-presidente, Geraldo Alckmin, que hoje acumula o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. A ideia é que ele troque de pasta.

A avaliação de interlocutores do ministro da Defesa é que o cargo precisa ter um nome de peso, uma vez que necessita ter o respeito das tropas. Ao assumir o cargo, Múcio precisou contornar desconfianças mútuas diante da suspeita de envolvimento de militares em tentativa de golpe. Com o avanço das investigações e a prisão de oficiais das Forças Armadas, o ministro costuma repetir que as práticas ilícitas foram cometidas por indivíduos, numa tentativa de blindar a instituição da vinculação com atos antidemocráticos.

O governo e os militares convivem bem no momento, mas não são amigos, costuma dizer Múcio de forma reservada.

A mudança na Defesa pode ser incluída na reforma ministerial que Lula avalia fazer no início da segunda metade do seu mandato. As trocas devem envolver também a Secretaria de Comunicação Social, comandada pelo ministro Paulo Pimenta. O presidente já declarou estar insatisfeito com a área em seu governo.

Desconforto

Uma das últimas surpresas negativas foi o vídeo divulgado pela Marinha em comemoração ao Dia do Marinheiro. A peça gerou desconforto por colocar em campos opostos civis e militares, numa crítica indireta à inclusão das Forças no pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Posteriormente, o vídeo foi removido dos perfis oficiais da Marinha.

Após o episódio, o governo orientou que campanhas publicitárias produzidas pelas Forças Armadas deverão passar pelo aval do Ministério da Defesa antes de serem divulgadas. A medida é mais um movimento da gestão de Lula para tentar evitar politização das tropas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-da-defesa-indica-a-lula-que-quer-deixar-o-governo-e-que-o-seu-substituto-precisa-ser-alguem-paciente/

Ministro da Defesa indica a Lula que quer deixar o governo e que o seu substituto precisa ser alguém paciente

2024-12-19