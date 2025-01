Mundo Ministro da Economia da Argentina anuncia redução de impostos para carros e motos no país

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Governo argentino vem retomando fôlego depois das medidas tomadas por Milei.

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou que o país eliminará impostos para reduzir os preços de venda de carros e motos a partir da próxima semana. “Os impostos internos para carros com valor entre 41 milhões e 75 milhões de pesos serão eliminados, isentando-os de uma alíquota de 20%. Para carros acima de 75 milhões, a alíquota será reduzida de 35% para 18%”, escreveu o chefe da pasta, em seu perfil no X.

O objetivo, segundo ele, é aumentar a demanda desses veículos no mercado, já que o governo espera uma redução entre 15% e 20% nos valores de venda dos automóveis. “Adicionalmente, os impostos internos para motos com preço entre 15 milhões e 23 milhões de pesos serão eliminados, removendo a atual alíquota de 20%”, acrescentou o ministro.

Caputo também anunciou, na mesma publicação, que as tarifas de importação de carros elétricos e híbridos “com baixo preço serão zeradas”, mas não estabeleceu os critérios. “Haverá um limite anual de 50 mil carros para importação nessa categoria”, completou.

Cerca polêmica

O governo da província argentina de Salta anunciou que irá instalar, a pedido da administração de Javier Milei, uma cerca de 200 metros na cidade de Aguas Blancas, na fronteira com a Bolívia, para impedir a entrada de imigrantes de forma irregular.

A cerca será feita de aço, terá postes de concreto e uma altura de 2,8 metros, com arame farpado no topo. O projeto prevê que a barreira se estenda da rodoviária da cidade até o posto de imigração da fronteira com a cidade boliviana de Bermejo.

A iniciativa, segundo as autoridades, é parte do Plano Güemes, um programa do governo Milei para combater a criminalidade na fronteira norte da Argentina.

“Com essa infraestrutura, ofereceremos melhores condições para uma migração ordenada e segura, prevenindo o contrabando e o tráfico ilegal e fortalecendo a economia local”, anunciou o governador de Salta, Gustavo Sáenz.

Segundo ele, haverá coordenação de diferentes forças de segurança para a vigilância conjunta da fronteira.

O governador afirmou ainda que o novo controle contribuirá para que as forças de segurança monitorem movimentações na fronteira e possam responder com prontidão diante de possíveis situações de risco.

(Estadão Conteúdo)

