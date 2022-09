Economia Ministro da Economia diz que o PIB do Brasil crescerá mais do que o da China pela primeira vez em 42 anos

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo Guedes, uma série de medidas ajudou a preservar 11 milhões de empregos durante a pandemia Foto: Reprodução/Youtube Segundo Guedes, uma série de medidas ajudou a preservar 11 milhões de empregos durante a pandemia. (Foto: Reprodução/Youtube) Foto: Reprodução/Youtube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, pela primeira vez em 42 anos, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro crescerá mais do que o da China em 2022.

“Vai ser a primeira vez, em 42 anos, que o Brasil vai crescer mais do que a China. Estamos crescendo mais do que eles, estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora, nesse trimestre, a maior deflação da história, três meses seguidos”, disse Guedes na noite de terça-feira (27), em entrevista ao Flow Podcast.

“Este ano, estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, este ano, a previsão do Banco Mundial, é de 2,8%. Pois se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8%”, destacou o ministro.

Segundo Guedes, uma série de medidas ajudou a preservar 11 milhões de empregos durante a pandemia de coronavírus no País e a criar novas vagas. “Do fundo do poço, que foi julho de 2020, até hoje, criamos 16 milhões de novos empregos, mais do que Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha juntos. Foram 8,8 milhões com carteira assinada e 7,3 milhões de empregos informais. Ou seja, nós protegemos 27 milhões de empregos nesses dois anos”, declarou o ministro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia