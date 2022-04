Economia Ministro da Economia testa positivo para o coronavírus e tem sintomas leves

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Economia cancelou compromissos presenciais Foto: Clauber Cleber Caetano/PR Ministro da Economia cancelou compromissos presenciais. (Foto: Clauber Cleber Caetano/PR) Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Economia, Paulo Guedes, testou positivo para Covid-19 e tem sintomas leves, informou nesta segunda-feira (25) a assessoria de imprensa da pasta. A assessoria também disse que Guedes tomou as três doses da vacina.

“Os compromissos presenciais desta semana foram cancelados. Com sintomas leves e tendo tomado as três doses da vacina, o ministro manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento”, acrescentou.

Na semana passada, Guedes viajou a Washington, capital dos Estados Unidos, para a reunião anual do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial, além de participar de encontros do G20 – grupo das vinte maiores economias do mundo.

Na ocasião, ele disse acreditar que o processo de privatização da Eletrobras ocorrerá ainda este ano. “Estou muito confiante de que vai dar certo”, afirmou nos EUA. Entretanto, com o adiamento da decisão final sobre a privatização da Eletrobras pelo TCU (Tribunal de Contas da União), o governo terá que alterar o cronograma para a conclusão da operação.

A data para a operação de aumento de capital que vai resultar na diluição do controle acionário da empresa passou de 13 de maio para, provavelmente, a segunda quinzena de julho.

Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou portaria que estabelece o fim da Espin (Emergência em Saúde Pública de importância Nacional) por conta da Covid-19. “Nós não acabamos com a Covid-19 e nem com o vírus. Iremos aprender a conviver com ele. Temos capacidade de combater hoje”, disse Queiroga na ocasião.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia