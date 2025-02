Economia Ministro da Fazenda busca apoio da oposição no Congresso

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Ministro apresentou lista de 11 projetos no Senado. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, intensificou a busca por apoio no Congresso para aprovar a agenda prioritária do governo neste ano, fazendo acenos inclusive à oposição. Por outro lado, ele foi cobrado a apoiar propostas como um novo Refis para empresas e a ampliação do Seguro Rural, destinado ao agronegócio.

Haddad se reuniu com líderes do Senado na última terça-feira (11), na residência oficial do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que chamou para o encontro todos os líderes partidários, os integrantes da Mesa do Senado e os principais cotados para assumir as comissões neste ano, incluindo os integrantes da oposição.

A reunião foi mais ampla do que as que Haddad costuma ter, pois os encontros e agendas no ministério se restringem a líderes partidários ou parlamentares mais próximos do Executivo. Estavam lá senadores críticos do governo, como o líder do PL, Carlos Portinho (RJ); a líder do PP, Tereza Cristina (MS); o líder do Podemos, Carlos Viana (MG); o líder do Republicanos, Mecias de Jesus (RR); e o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que deve presidir a Comissão de Agricultura.

O ministro entregou aos congressistas uma agenda de 11 projetos prioritários para 2025 já em tramitação no Congresso. A relação é diferente das 25 medidas apresentadas por ele anteriormente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a outros ministros do governo para a segunda metade do mandato. A diferença é que a nova lista focou em propostas já em tramitação no Legislativo.

Entre as propostas estão o combate aos supersalários do funcionalismo e a mudança na aposentadoria especial dos militares. No caso dos supersalários, a lista apresentada por Haddad ao presidente Lula e a outros ministros falava em enviar um novo projeto de lei. Aos senadores, apontava apoio à proposta que já está no Senado, parada desde 2021. A mudança foi recebida na reunião como um sinal de aproximação maior do ministro com o Legislativo.

“O governo do presidente Lula é o governo que foi eleito pelo povo brasileiro e o Parlamento brasileiro precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do Parlamento”, disse Alcolumbre após a reunião.

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil também é prioridade da Fazenda, mas, de acordo com parlamentares próximos ao governo, poderia ficar para um segundo momento, mas sendo aprovada ainda em 2025 para passar a valer em 2026, e com a taxação maior dos mais ricos como compensação. Haddad disse que o projeto pode ser enviado ainda antes do carnaval.

Em outro aceno aos senadores, inclusive os de oposição, o ministro levou o secretário executivo da pasta, Dario Durigan, para anotar todos os pedidos dos congressistas, que levaram projetos próprios para serem incluídos na agenda do governo. (Estadão Conteúdo)

Ministro da Fazenda busca apoio da oposição no Congresso

2025-02-16