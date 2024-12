Economia Ministro da Fazenda diz que a votação da reforma tributária deve ser concluída em 2025

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Ministro afirmou que o texto deve ser votado no Senado na semana que vem, mas que apreciação na Câmara dos Deputados será realizada no ano que vem Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a votação da regulamentação da reforma tributária no Senado deve ser realizada na semana que vem. Mas afirmou que a conclusão da votação na Câmara dos Deputados deve ocorrer somente em 2025.

Haddad se reuniu na terça-feira (03) com o senador Eduardo Braga, relator da regulamentação da reforma tributária no Senado.

A previsão inicial do governo, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, era de que haveria tempo hábil para que a reforma tributária fosse votada antes do recesso parlamentar, em dezembro.

