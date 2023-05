Política Ministro da Fazenda do Brasil e equipe enfrentam terremoto em Tóquio durante viagem do G7

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Apesar do susto, o ministro e sua comitiva passam bem. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a comitiva que o acompanha para a reunião de ministros da Economia do G7, no Japão, enfrentaram um tremor de terra em Tóquio, por volta das 4h20 do horário local, 16h20 no horário de Brasília.

A assessoria do ministro informou que Haddad e integrantes da equipe permaneceram no hotel, conforme orientação recebida.

Enquanto alguns membros da comitiva não perceberam o terremoto, o ministro relatou à equipe que sentiu o tremor por cerca de dez segundos.

Os integrantes da equipe de Haddad relatam que receberam um alerta “ensurdecedor” pelo celular com o aviso do terremoto.

Eles relatam que chegaram a ficar “atordoados” com o alerta, que é emitido mesmo que o celular esteja no modo silencioso.

Além do aviso sonoro, uma mensagem foi enviada, em português, dizendo: “Alerta de emergência: Alerta urgente de terremoto. Prepare-se para fortes tremores. Mantenha a calma e procure abrigo nas proximidades. Agência Meteorológica do Japão”.

Apesar do susto, o ministro e sua comitiva passam bem e a agenda do dia foi mantida.

Eles estão se preparando para deixar o hotel para participar de um café da manhã com empresários, na Embaixada do Brasil em Tóquio, às 8h30 do horário local (20h30 no horário de Brasília). Às 10h40 do horário local eles partem para Niigata, cidade sede do G7, e a viagem deve durar duas horas.

Segundo a agência de notícias Reuters, citando a emissora estatal NHK, um terremoto com magnitude preliminar de 5,4 atingiu a província de Chiba, no Japão, sacudindo edifícios em Tóquio, no início desta quinta-feira (11).

No epicentro, na cidade de Kisarazu, em Chiba, o terremoto foi registrado com intensidade “5 forte” na escala que varia de 1 a 7. Não houve risco de tsunami após o terremoto, segundo a NHK.

Ministro da Fazenda do Brasil e equipe enfrentam terremoto em Tóquio durante viagem do G7

2023-05-11