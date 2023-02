Política Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central se reúnem a sós na Índia durante encontro do G20

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O almoço reforça a sinalização de que a relação de Haddad com Campos Neto não foi abalada, mesmo após ataques do PT. Foto: Reprodução O almoço reforça a sinalização de que a relação de Haddad com Campos Neto não foi abalada, mesmo após ataques do PT. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante a reunião do G20 na Índia, Fernando Haddad e o Campos Neto abriram espaço na agenda oficial para almoçarem juntos, sozinhos. O encontro foi acertado entre eles, sem a presença de assessores, e durou cerca de uma hora e meia. Este seria um evento natural em um ambiente de relações institucionais e complementares entre o Ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Não é o caso do Brasil agora, com a profusão de ataques e críticas do novo governo à autoridade monetária.

O almoço reforça a sinalização de que a relação do ministro e o chefe do BC não foi abalada pela animosidade contra Campos Neto, os juros e as metas de inflação liderada pelo presidente Lula e alimentada pelo PT.

Outro sinal de trégua veio no discurso de Fernando Haddad aos ministros das finanças e banqueiros centrais do G20. O ministro disse que está preocupado com nível da dívida, especialmente nos países pobres. E sobre os juros, o discurso trouxe uma única linha, sem falar especificamente do Brasil. “A elevação das taxas agrava o cenário de fragilidade da economia internacional”, disse Haddad.

O encontro pode fortalecer a ponte entre os condutores da política econômica do País, mas dificilmente vai estancar o debate contra atuação do BC e a presença de um integrante apontado por Jair Bolsonaro no governo petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-da-fazenda-e-presidente-do-banco-central-se-reunem-a-sos-na-india-durante-encontro-do-g20/

Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central se reúnem a sós na Índia durante encontro do G20