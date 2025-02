Economia Ministro da Fazenda entregará ao Congresso 25 medidas prioritárias; saiba quais são

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Movimento, além de mostrar bom relacionamento com o parlamento, também o fortalece politicamente para o mercado. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá entregar ao Congresso 25 medidas que ele considera prioritárias e estratégicas para a economia deslanchar. A previsão é de que a entrega aconteça nesta quarta-feira (5), ao meio-dia, no gabinete de Hugo Motta, novo presidente da Câmara. Segundo o blog apurou, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não estará presente.

Entre elas, estão medidas internas do governo, projetos de lei e medidas em andamento, que ainda estão sendo elaboradas.

Em elaboração está, por exemplo, a regulamentação das big techs, para evitar monopólio de mercado das grandes plataformas digitais.

Também estão na lista a reforma das previdências dos militares, a limitação dos supersalários, a nova lei de falências, o fortalecimento de proteção a investidores no mercado de capitais, e a modernização no regime de concessão e PPPs.

Veja a lista completa a seguir:

O ministro irá pessoalmente entregar as prioridades para Hugo Motta, novo presidente da Câmara. Esse movimento, além de mostrar bom relacionamento com o parlamento, também o fortalece politicamente para o mercado.

Em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, os dois elogiaram o relacionamento com o ministro. “Tenho uma excelente relação com o ministro Haddad. É até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro Haddad, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil”, disse Alcolumbre no último sábado (1º).

Nessa terça, Hugo Motta afirmou: “Faço questão de registrar, [Haddad] vem se esforçando para fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda”.

— Veja os 25 temas:

* Fortalecimento do arcabouço fiscal;

* Implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo;

* Regulamentação da Reforma Tributária;

* Reforma Tributária da Renda;

* Limitação dos supersalários;

* Reforma da previdência dos militares;

* Projeto de lei da conformidade tributária e aduaneira;

* Nova Lei de Falências;

* Fortalecimento da proteção a investidores no mercado de capitais;

* Consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro;

* Resolução bancária;

* Aprimoramento do mercado de crédito;

* Regulamentação das Big Techs;

* Modernização do marco legal de preços de medicamentos;

* Aprimoramento do Pé-de-Meia;

* Modernização do regime de concessão e das PPPs;

* Nova emissão de títulos sustentáveis;

* Avanço na implantação do mercado de carbono;

* Novos leilões do EcoInvest;

* Compra pública com conteúdo nacional e programa de desafios tecnológicos para a transformação ecológica;

* Estruturação do Fundo Internacional de Florestas;

* Conclusão da taxonomia sustentável brasileira;

* Política de atração de datacenter e marco legal da inteligência artificial;

* Critérios ambientais Plano Safra e Renovagro;

* Concluir o mapa de investimento sustentáveis na BIP.

