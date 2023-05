Política Ministro da Fazenda se diz “impressionado” com consenso por marco fiscal e reforma tributária

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Ministro Haddad ainda falou sobre a expectativa de que ainda no primeiro semestre o marco seja promulgado e a reforma seja pautada no Congresso Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse “impressionado” com o consenso que há ao redor dos textos do marco fiscal e da reforma tributária. Ele falou com a imprensa nesta terça-feira (23), após se reunir com parlamentares e representantes do setor produtivo.

“Fiquei muito impressionado com o consenso em torno das duas pautas. Temos que votar marco fiscal e a reforma tributária. Não houve uma só voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil”, disse.

Entre os presentes no encontro estavam os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também esteve na reunião.

Elogiados pelo ministro na condução de suas respectivas matérias, também compareceram os deputados Cláudio Cajado (PP-BA), que relata o marco fiscal, e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que relata a reforma tributária.

Haddad ainda falou sobre a expectativa de que ainda no primeiro semestre o marco seja promulgado e a reforma seja pautada no Congresso Nacional. Ele disse “não ter do que se queixar” em relação ao diálogo com outros poderes pelo avanço das agendas.

“O Ministério da Fazenda não tem do que se queixar sobre o diálogo que mantém com as duas casas e com o Supremo Tribunal Federal em torno da agenda de equilíbrio das contas para promoção do equilíbrio econômico do país”, afirmou.

2023-05-23