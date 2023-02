Política Ministro da Justiça critica proliferação de clubes de tiro

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Um dos autores de chacina tinha registro em um clube de tiro em Sinop.

O ministro da Justiça Flávio Dino comentou em suas redes sociais sobre a chacina registrada em Sinop, a 507 km de Cuiabá, e criticou a proliferação de clubes de tiros no país. O crime vitimou sete pessoas – entre elas uma adolescente de 12 anos. Um dos autores, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, tinha registro em um clube de tiro em Sinop, e exibia vídeos nas redes sociais praticando.

“Mais sete homicídios brutais. Mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de ‘clubes de tiro’, supostamente destinados a ‘pessoas de bem’ (como alega a extrema-direita’”, escreveu na postagem.

De acordo com a Polícia Civil, Edgar havia disputado partidas de sinuca a dinheiro e perdido para uma das vítimas cerca de R$ 4 mil. À tarde, retornou ao local na companhia de Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, e desafiou o homem mais uma vez. A dupla perdeu, de novo.

Edgar ficou revoltado e, em seguida, deu um sinal para Ezequias, que rendeu todas as pessoas com uma pistola, enquanto o comparsa pegava uma espingarda no carro. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança do bar.

“O primeiro a disparar foi o Ezequias, que deu um tiro no Bruno, dono do bar, e depois um tiro pelas costas do Getúlio, que caiu, e recebeu mais dois tiros na cabeça. Enquanto isso, Edgar disparava de 12”, explicou o delegado Bráulio Nogueira.

Nove pessoas foram rendidas e apenas duas delas sobreviveram. Conforme relato de testemunhas à polícia, o clima no local era tranquilo e não houve discussão ou qualquer outra desavença no bar antes do crime.

Vítimas

Seis homens e uma adolescente de 12 anos foram mortos. Elas foram identificadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), como:

– Larissa Frasao de Almeida, de 12 anos (filha de Getúlio, que também foi morto, e de Raquel Gomes de Almeida, que sobreviveu à chacina);

– Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos (pai de Larissa e marido de Raquel Gomes de Almeida, que sobreviveu à chacina);

– Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos;

– Adriano Balbinote, de 46 anos;

– Josué Ramos Tenório, de 48 anos;

– Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos;

– Elizeu Santos da Silva – 47 anos (ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital).

