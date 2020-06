Política Ministro da Justiça e Segurança diz que a democracia pressupõe respeito às instituições

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Em nota divulgada à imprensa, Mendonça também afirmou que é preciso respeitar a vontade das urnas e o voto popular Foto: Anderson Riedel/PR Em nota divulgada à imprensa, Mendonça também afirmou que é preciso respeitar a vontade das urnas e o voto popular. (Foto: Anderson Riedel/PR) Foto: Anderson Riedel/PR

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, disse no domingo (14) que “a democracia pressupõe o respeito às suas instituições democráticas”. Em nota divulgada à imprensa, Mendonça também afirmou que é preciso respeitar a vontade das urnas e o voto popular.

A manifestação do ministro foi divulgada após a repercussão da manifestação realizada no sábado (13), na Praça dos Três Poderes, quando fogos de artifício foram lançados em direção ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal).

Repúdio

No Twitter, o secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, repudiou o ataque ao Supremo. “Ataque ao STF ou a qualquer instituição de Estado é contrário à nossa democracia, prejudica nosso País, e deve ser repudiado. Atitudes e pensamentos individuais não são mais importantes que nossos ideais”, afirmou.

