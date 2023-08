Colunistas Ministro da Justiça Flávio Dino agora comanda investigação da PF sobre Bolsonaro?

Por Flavio Pereira | 23 de agosto de 2023

Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino dá detalhes sobre investigações da PF. (Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro da Justiça Flávio Dino deixou claro que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal estão sob o seu comando. Ficou evidente ontem (22) ao adiantar que “a investigação da PF sobre Bolsonaro está longe do fim”, e que outros fatos podem “derivar” de novos documentos apreendidos, como computadores e celulares. Sem nenhum constrangimento, Dino revelou detalhes da investigação da Polícia Federal durante o evento “Agenda do Brasil para o Crescimento Inclusivo e Sustentável”, promovido pelo Conselho das no Hotel Brasília, na capital federal. As declarações do ministro colocam sob risco a independência e autonomia da Polícia Federal no seu papel de Polícia Judiciária.

Exploração da Bacia da Foz do Amazonas: agora, parecer ambiental não é necessário

A exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, vetada no governo Bolsonaro por pareceres do fundamentalismo ambiental, agora ganha nova interpretação de políticos e ambientalistas. Em meio ao silencio dos outrora “defensores do meio ambiente”, a AGU (Advocacia Geral da União) emitiu um surpreendente parecer autorizando o governo Lula explorar petróleo na foz do Amazonas, e firmando que “avaliação ambiental não é indispensável”. O projeto chamado de novo pré-sal brasileiro, pode receber R$ 11 bilhões em investimentos nos próximos 5 anos. Na verdade, a polêmica está no nome Foz do Amazonas, dando a impressão de que está localizado na Bacia da Foz do Amazonas. A área do projeto porém, não fica próximo da foz do rio Amazonas e se encontra a 500 km de distância da foz.

Alckmin anuncia R$ 1 bi para renovar frotas de ônibus e caminhões

O programa de renovação da frota de ônibus e caminhões será prorrogado, com R$ 1 bi de incentivos fiscais. Presidente da República em exercício, o vice Geraldo Alckmin anunciou ontem que está pronta a minuta do decreto que prevê descontos, via crédito tributário, de R$ 33 mil a R$ 99,6 mil na troca de veículos comerciais com mais de 20 anos de uso por outro zero quilômetro. Serão autorizados créditos tributários de R$ 700 milhões para a renovação da frota de caminhões e de R$ 300 milhões para a substituição de ônibus.

Bolzan vai presidir o PDT

A temporada de renovação no comando dos partidos políticos, iniciada com o PP, que aclamou no último sábado o deputado federal Covatti Filho para a presidência, continua, agora, com o PDT. Romildo Bolzan, em chapa única, será escolhido no dia 2 de setembro para presidir o PDT. Vai substituir o médico, ex-deputado Ciro Simoni, que dirige o partido há quatro anos.

Invasão Zero será pauta de Zucco na Expointer

Presidente da CPI do MST, esvaziada por ordem do governo Lula, o deputado federal Tenente-coronel Zucco (Republicanos) confirmou a agenda do próximo dia 26 na Expointer, quando vai participar do seminário “Invasão Zero: pelo fim das invasões de terra e promoção da paz e segurança no campo” e “Marco Temporal: Desafios e Implicações”. O evento terá apoio da Farsul, e será realizado no seu auditório na Expointer, às 14h30.

Governo anuncia pente fino para cancelar pensões e aposentadorias do INSS

A ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB) confirmou ontem (22) a estimativa de economia de R$ 20 bi com o pente fino que vai revisar milhares de benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias. Ao mínimo indício de fraude, os benefícios serão cancelados pelo governo federal.

O novo momento dos investimentos em saneamento

Ao analisar o novo momento de investimentos em saneamento no país, o Estadão em oportuno editorial, opina na edição de ontem (22) que “as bem-sucedidas captações de recursos das empresas privadas de saneamento Aegea e Iguá, que movimentaram o setor financeiro nas últimas semanas, comprovam o potencial de investimentos do segmento de água e esgoto. Juntas, as duas companhias captaram R$ 9,3 bilhões. A forte demanda pelos títulos superou R$ 14,5 bilhões e ratificou a confiança dos investidores em uma fase mais favorável à infraestrutura de saneamento básico”. Mais adiante, menciona que “pesquisa recente da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), em parceria com a KPMG, mostrou que, para prover de saneamento básico toda a população brasileira, são necessários R$ 893,3 bilhões em investimentos. Não há tempo a perder diante do prazo legal para universalizar os serviços de água e esgoto, que termina em dez anos. O estudo projetou que, mantido o ritmo de expansão observado nos últimos cinco anos, somente em 2089 a meta seria alcançada.”

Rodrigo Lorenzoni participa do Fórum Liberal com Temer e Romeu Zema

Líder do PL no legislativo gaúcho, defensor de pautas conservadoras e liberais, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni será um dos convidados como painelista do Fórum Liberal nesta quarta-feira, no auditório Ruy Barbosa, da Universidade Mackenzie em São Paulo. O Fórum Liberal 2023 contará com três blocos de debates, com as presenças, dentre outras lideranças nacionais, do ex-presidente Michel Temer, o governador de Minas Gerais Romeu Zema, o prefeito de Boa Vista (RR) Arthur Henrique Machado, o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, e o ex-ministro da Agricultura Antonio Cabrera.

