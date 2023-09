Política Ministro da Justiça, Flávio Dino nega estar fazendo campanha para assumir vaga de ministro do Supremo e diz que a decisão cabe a Lula

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Eu sempre soube, estudando a história do Supremo, que não existe candidatura, campanha, pleito, pedido ou solicitação para ser ministro", disse Dino. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cotado para a vaga que abrirá no fim deste mês no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o processo de escolha é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que “está bem” na atual função.

“Eu sempre soube, estudando a história do Supremo, que não existe candidatura, campanha, pleito, pedido ou solicitação para ser ministro, pois essa é uma designação do presidente. Quando você enxerga as coisas assim, você fica tranquilo”, afirmou.

Dino compareceu ao STF para a cerimônia de abertura de uma exposição em homenagem aos 35 anos da Constituição Federal em 2023.

Ele reconheceu que visitar a Corte tem um “gostinho de saudade”, já que ele atuou como juiz auxiliar do ministro aposentado Nelson Jobim.

Após a solenidade, o ex-presidente do Supremo Carlos Velloso, que se aposentou em 2006, lhe fez uma pergunta reservada sobre a possibilidade de Dino ser indicado. O ministro da Justiça respondeu citando música de Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me levar”.

Aos jornalistas, Dino afirmou que compareceu à Corte representando o Poder Executivo, já que Lula está em Nova York onde participou da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Questionado sobre a possível indicação para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposenta em pouco mais de dez dias, ele disse que “esse debate não está posto”.

“Vamos deixar o presidente amadurecer a decisão dele, com as ótimas alternativas que ele tem”, afirmou Dino. Os demais cotados são o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

Oposição

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a oposição vai “infernizar” a vida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se eventualmente ele for indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga de Rosa Weber no STF.

“É preocupante a possibilidade de ele [Lula] indicar Flávio Dino para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que persegue a política, que usa o aparato público, usa a Polícia Federal para direcionar investigações, para ter acesso a informações privilegiadas de inquéritos sigilosos”, disse Flávio em entrevista ao jornal O Globo.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma que os bolsonaristas vão se mobilizar nas redes sociais e no Senado para tentar barrar uma eventual nomeação de Dino. “É um perigo botar no Supremo alguém que vai simplesmente perseguir a política e os políticos que ele não goste”, disse Flávio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-da-justica-flavio-dino-nega-estar-fazendo-campanha-para-assumir-vaga-de-ministro-do-supremo-e-diz-que-a-decisao-cabe-a-lula/

Ministro da Justiça, Flávio Dino nega estar fazendo campanha para assumir vaga de ministro do Supremo e diz que a decisão cabe a Lula

2023-09-21