Brasil Ministro da Justiça responde brincadeira sobre Beyoncé ser investigada por vandalismo em Brasília

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Nas redes, internautas compartilharam o vídeo como se ele tivesse dito “investigar a Beyoncé ou deixar de investigar a Beyoncé”. Foto: Reprodução/Twitter Nas redes, internautas compartilharam o vídeo como se ele tivesse dito “investigar a Beyoncé ou deixar de investigar a Beyoncé”. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O ministro da Justiça, Flávio Dino, postou em seu Twitter que a cantora Beyoncé não está entre os investigados pela depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 deste mês. O ministro da Justiça entrou na brincadeira de internautas que vinham compartilhando um trecho de uma entrevista em que ele parece dizer que investigaria a cantora pop.

“Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos”, escreveu Dino.

Internautas viralizaram um trecho da entrevista de Dino em que ele comentava as apurações sobre os culpados pelos atos de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto e na sede do Supremo Tribunal Federal. Em determinado momento, ele diz: “Não há nenhuma posição apriorística política para investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C”.

Nas redes, internautas compartilharam o vídeo como se ele tivesse dito “investigar a Beyoncé ou deixar de investigar a Beyoncé”.

