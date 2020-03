O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu neste domingo (22) que as eleições municipais deste ano no Brasil sejam adiadas para que ações “políticas” não prejudiquem as medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento da pandemia de coronavírus.

“Eu faço até uma sugestão para você discutirem. Está na hora de olhar e falar assim: ‘Ó, adia, faz um mandato tampão desses vereadores, desses prefeitos’. Eleição no meio do ano é uma tragédia, vai todo mundo querer fazer ação política”, disse Mandetta em teleconferência com prefeitos de capitais.

Ele também informou que pretende antecipar as formaturas de estudantes de medicina que estão no sexto ano do curso para permitir que eles ajudem no tratamento dos doentes durante a crise. A medida está sendo discutida com o Ministério da Educação.

“Nós vamos antecipar os meninos do sexto ano que falta um mês para se formar. Vamos acelerar. Esses meninos são jovens. Eles não têm experiência, mas eles podem fazer uma parte do atendimento. Eles tem 7.300 horas de capacitação. Faça uma imersão para eles. Não para o CTI, não para pilotar um aparelho multiparamétrico, mas eles podem muito bem ajudar”, declarou.