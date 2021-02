Brasil Ministro da Saúde fala à Polícia Federal sobre ações contra o coronavírus no Amazonas

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Pazuello colocou-se à disposição para prestar esclarecimentos (Foto: Euzivaldo Queiroz/Especial MS)

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento nesta quinta-feira (4) à Polícia Federal (PF) no inquérito que apura as ações em relação à crise da saúde pública em Manaus.

Segundo nota do Ministério da Saúde, Pazuello detalhou o trabalho que é realizado para atender a população e combater a covid-19. O ministro também colocou-se à disposição para fornecer mais informações sempre que for necessário.

No mês passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a abertura do inquérito.

O pedido de investigação foi feito após representações formuladas por partidos políticos, que relataram suposta omissão do ministro e de seus auxiliares.

