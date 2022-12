Política Ministro da Defesa deve se encontrar com futuro comandante da pasta nesta terça-feira

12 de dezembro de 2022

José Múcho se encontrará com Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da área militar Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil José Múcho se encontrará com Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da área militar. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve se encontrar nesta terça-feira (13) com o atual chefe da pasta, general Paulo Sérgio Nogueira. O encontro ainda não foi confirmado, mas Múcio disse à imprensa que espera que aconteça. O futuro ministro da pasta informou que só irá conversar com os comandantes do atual governo após esse encontro com Nogueira

A fala ocorreu na saída de Múcio da residência do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, em Brasília. No local, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) participavam de uma confraternização após a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Discurso do Moraes

Quando questionado sobre o discurso do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, o futuro ministro da Defesa preferiu não comentar. Múcio disse apenas que ele foi “muito aplaudido”. Moraes compareceu à confraternização de Lula, assim como o vice-presidente da corte eleitoral, Ricardo Lewandowski.

Vários integrantes do núcleo político de Lula participaram da reunião. Entre eles, o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Questionado, Costa disse que a reunião era apenas uma “confraternização”.

