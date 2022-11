Política Ministro diz que Bolsonaro não deve contestar resultado da eleição

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Segundo o ministro Fábio Faria, Bolsonaro está redigindo o discurso e ouvindo sugestões de aliados mais próximos. (Foto: Alan Santos/PR)

O ministro das Comunicações, Fábio Faria disse nessa segunda-feira (31) que o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno das eleições, pode fazer um pronunciamento nesta terça (1º), e não deverá questionar o resultado da votação. Bolsonaro não fala publicamente desde o domingo, quando perdeu o pleito para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com Faria, Bolsonaro está redigindo o discurso e ouvindo sugestões de aliados mais próximos, como o ministro Paulo Guedes, da Economia, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o próprio ministro das Comunicações e outros aliados.

Bolsonaro não teve compromissos oficiais divulgados nessa segunda. O presidente se reuniu pela manhã no Palácio da Alvorada com o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, e depois com o candidato a vice Braga Netto.

No fim da manhã, Bolsonaro se dirigiu ao Palácio do Planalto, onde ficou até a tarde. Na chegada e na saída, o candidato derrotado à reeleição não falou com apoiadores ou com a imprensa.

Tradicionalmente, candidatos derrotados ligam para o adversário e fazem uma declaração pública reconhecendo a vitória do oponente. Em 2018, por exemplo, o então candidato do PT Fernando Haddad reconheceu a vitória de Bolsonaro ainda no domingo à noite.

O senador Flavio Bolsonaro foi o primeiro da família Bolsonaro a se pronunciar após a derrota na noite de domingo. Flavio aceitou a vitória de Lula e agradeceu pelos votos do pai.

“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, escreveu o senador nas redes sociais.

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na noite dessa segunda que conversou com Bolsonaro e que ele pretende aceitar a derrota para Lula.

Segundo Tarcísio, o atual presidente da República recebeu a derrota do pleito com tristeza, mas deve fazer um pronunciamento à nação sobre o resultado eleitoral.

“Falei com o presidente Bolsonaro esta tarde. Ele estava sereno, trabalhando no Palácio do Planalto normalmente. (…) Ele vai falar à nação. Ele é a grande liderança da direita que praticamente representa metade da população brasileira, teve 49,1% dos votos. Teve 58 milhões de brasileiros que apostaram no seu projeto”, declarou.

“Obviamente [ele recebeu a derrota] com a tristeza. A pessoa espera um resultado diferente, trabalha por isso. Então, acho que todos nós ficamos tristes com o resultado, mas é o resultado da democracia”, completou.

Na tarde dessa segunda, a despeito do silêncio de Jair Bolsonaro, houve dois contatos entre o governo atual e a chapa eleita:

— o coordenador de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva, ligou para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira;

— o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, conversou por telefone nessa segunda-feira (31) com o vice-presidente, Hamilton Mourão.

