Brasil Ministro diz que há indícios de que 2,5 milhões de pessoas estejam recebendo o Bolsa Família de forma irregular

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo Wellington Dias, os cadastros no programa estão em revisão Foto: Divulgação Segundo Wellington Dias, os cadastros no programa estão em revisão. (Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que há indícios de que 2,5 milhões de pessoas estão recebendo o Bolsa Família de forma irregular em todo o País. Segundo o ministro, os cadastros no programa estão em revisão.

“Acreditamos que, mais ou menos, 2,5 milhões dos que recebem têm grandes indícios de irregularidades”, disse o ministro durante visita a uma unidade do projeto Cozinha Solidária, no Distrito Federal.

De acordo com ele, há pessoas com renda elevada, de aproximadamente nove salários mínimos, que recebem o benefício, destinado a famílias de baixo poder aquisitivo.

Além da revisão dos cadastros, Wellington disse que o governo irá desenvolver programas para que as famílias consigam melhorar a renda, sem necessitar do Bolsa Família. O programa de transferência de renda, que era chamado de Auxílio Brasil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, atende 21, 9 milhões de famílias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministro-diz-que-ha-indicios-de-que-25-milhoes-de-pessoas-estejam-recebendo-o-bolsa-familia-de-forma-irregular/

Ministro diz que há indícios de que 2,5 milhões de pessoas estejam recebendo o Bolsa Família de forma irregular