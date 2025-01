| Ministro diz que plano de R$ 100 bilhões para ferrovias brasileiras deve sair em fevereiro

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Governo federal pretende leiloar novos trechos de estradas de ferro, com a oferta de quase 5.000km para a iniciativa privada. (Foto: Ministério dos Transportes)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo vai lançar, na primeira quinzena de fevereiro, um plano nacional para o desenvolvimento ferroviário. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Com previsão de R$ 100 bilhões em investimentos, projeto destinará para iniciativa privada a concessão de cerca de 4.700 quilômetros de novas ferrovias.

Os trajetos prioritários são: Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), Transnordestina, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), o Anel Ferroviário do Sudeste e a Ferrogrão.

“Vamos divulgar os projetos, discutir com o mercado e com os investidores. Vai ser super relevante porque é muito necessário que a gente retire carga e coloque nas ferrovias para evitar os conflitos rodoviários que o Brasil ainda vive”, disse o ministro em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O governo prevê um financiamento de até 20% dos recursos necessários para a viabilização das obras, projetando o impulsionamento do transporte de cargas por ferrovias, para a redução de conflitos no modal rodoviário nacional.

O objetivo do plano é conectar regiões estratégicas do Brasil e favorecer o escoamento de produção industrial e agrícola do país, beneficiando os portos do Norte e do Nordeste.

Em entrevista a emissoras de rádio, Renan Filho avaliou que é preciso retirar ferrovias de dentro das cidades brasileiras e de áreas centrais do país.

“Você chega em São Paulo, o trem da MRS, carregado de minério, passa pelo centro, do lado do mercado. Passa ali uma ferrovia. Aquilo é incongruente com uma cidade da dimensão de São Paulo. A gente precisa, cada vez mais, revisar isso.”

“Não dá para mudar totalmente porque elas [as ferrovias] foram construídas em outro momento, fazem muitas curvas e, com essas curvas, não dá para aumentar a velocidade. Se não tem velocidade, não compete com ônibus, caminhão e van. É um trabalho complexo, precisa de investimento público pesado, de massa”, concluiu.

Rodovias

Sobre a concessão de rodovias para a iniciava privada, o ministro dos Transportes reforçou que, em 2025, a ideia é realizar 15 novos certames, tendo como meta, até 2026, alcançar o número de 40 leilões realizados durante o atual governo. O primeiro leilão prometido pela pasta estava previsto para ocorrer no último dia 7 e tratava da concessão da ponte internacional São Borja-Santo Tomé, um importante corredor logístico entre o Brasil e a Argentina. No entanto, o certame foi suspenso por medida cautelar concedida pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU), até que fossem analisados possíveis indícios de irregularidades no projeto.

2025-01-25