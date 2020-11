Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes é diagnosticado com o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

De acordo com assessoria, Moraes está assintomático e, durante período de isolamento, manterá atividades profissionais normalmente na residência onde mora em São Paulo

A assessoria do STF (Supremo Tribunal Federal) informou nesta terça-feira (10) que o ministro Alexandre de Moraes foi diagnosticado com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com a assessoria do STF, Moraes está assintomático e, durante o período de isolamento, manterá as atividades profissionais normalmente na residência onde mora em São Paulo.

“O ministro Alexandre de Moraes informa que testou positivo para Covid-19. Está assintomático e sob os cuidados do infectologista Davi Uip. Durante o período de isolamento, ele manterá as atividades profissionais normalmente em sua residência, em São Paulo”, informou a assessoria do STF. Nesta terça-feira (10), Moraes participou, por videoconferência, de sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Além de Alexandre de Moraes, outros ministros do STF também foram diagnosticados com a doença nos últimos meses, entre os quais o presidente do tribunal, Luiz Fux, e os ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

