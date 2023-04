Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional

20 de abril de 2023

Segundo Moraes, "a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto" Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil Segundo Moraes, "a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a PF (Polícia Federal) ouça, em até 48 horas, o depoimento do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) general Gonçalves Dias sobre o vídeo em que ele aparece dentro do Palácio do Planalto durante os atos extremistas de 8 de janeiro.

Moraes também determinou que o novo chefe interino do GSI, Ricardo Cappelli, informe ao STF em 24 horas a identificação de todos os servidores – civis e militares – que aparecem nas imagens, que foram divulgadas pela CNN.

As medidas foram assinadas por Moraes na quarta-feira (19) e tornadas públicas nesta quinta (20). “Na data de hoje [quarta], a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI”, diz trecho da decisão.

Moraes ainda determinou que o governo federal informe se cumpriu integralmente duas decisões anteriores assinadas por ele: a obtenção das imagens de todas as câmeras do Distrito Federal e a oitiva de todos os envolvidos na contenção dos atos extremistas.

As novas imagens divulgadas pela CNN mostram Gonçalves Dias e servidores do órgão caminhando entre manifestantes radicais no Palácio do Planalto. O general pediu demissão do cargo na quarta-feira.

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional

2023-04-20