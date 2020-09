O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que investiga se houve interferência do chefe do Executivo na PF (Polícia Federal).

O magistrado negou que o presidente tenha direito a ser interrogado por escrito. O inquérito, aberto em maio, foi prorrogado por mais 30 dias e tem como base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Bolsonaro nega qualquer interferência na PF.

O ministro também autorizou que os advogados de Moro participem da tomada de depoimento de Bolsonaro, inclusive formulando perguntas ao presidente.