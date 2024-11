O ministro também estabeleceu que devem ser aplicadas de imediato regras previstas em uma portaria do governo federal que vedam a publicidade de sites de apostas voltada a crianças e adolescentes.

As determinações têm efeito imediato, mas ainda terão de ser analisadas pelo conjunto de ministros do STF. Fux tomou as decisões na terça-feira (12), no âmbito das discussões sobre uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), proposta pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O ministro é o relator dessa ação.