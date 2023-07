Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes desarquiva apuração sobre atuação do governo Bolsonaro na pandemia

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Ministro (foto) anulou decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que havia arquivado parcialmente o caso Foto: Nelson Jr/STF (Foto: Nelson Jr/STF) Foto: Nelson Jr/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o desarquivamento de uma apuração sobre supostas irregularidades de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19.

Gilmar Mendes anulou uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que havia arquivado parcialmente as apurações. O ministro também determinou o envio do caso para análise da PGR (Procuradoria-geral da República).

O órgão deverá avaliar se há possíveis condutas criminosas. A apuração envolve condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, além de: Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde; Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; Mauro Luiz de Brito Ribeiro, ex-presidente do Conselho Federal de Medicina; Fábio Wajngarten, ex- secretário de Comunicação da Presidência. A decisão do ministro, de 29 de junho, está sob sigilo.

Entre os possíveis crimes apurados estão prevaricação, epidemia com resultado morte, e comunicação falsa de crime. Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes entendeu que houve usurpação de competência do Supremo pela Justiça Federal do DF, ao decidir pelo arquivamento parcial da investigação. O pedido de arquivamento havia partido do MPF (Ministério Público Federal).

As condutas começaram a ser apuradas na 1ª Instância. Após pedir o arquivamento parcial, o MPF solicitou que as informações relacionadas a Wajngarten fossem remetidas ao STF, para que a PGR analise a continuidade das apurações.

