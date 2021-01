A decisão do ministro é processual. Ele entende que não cabe ao TSE analisar supostos crime de responsabilidade contra o presidente da República. Pela Constituição, cabe ao Congresso julgar casos de crime de responsabilidade cometidos por autoridades.

No início do mês, em conversa com apoiadores, Bolsonaro voltou a questionar, sem apresentar provas, o sistema eleitoral brasileiro ao comentar o conflito nos EUA após a derrota de Donald Trump nas eleições do ano passado – apoiadores de Trump, que não reconhece a vitória de Joe Biden, chegaram a invadir o prédio do Congresso norte-americano.