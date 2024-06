Política Ministro e deputado do PT discutem em reunião na liderança do governo; entenda

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Paulo Teixeira e Valmir Assunção se desentenderam sobre o critério de concessão de crédito para famílias assentadas. (Foto: MST/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o deputado Valmir Assunção (PT-BA), tiveram uma discussão acalorada na reunião do núcleo agrário do partido. O encontro aconteceu na última semana, na liderança do governo da Câmara.

Valmir, deputado ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), cobrou o ministro pela concessão do chamado Crédito Instalação a famílias assentadas. Teixeira rebateu e afirmou que seguiria os critérios para liberação dos empréstimos. Procurado, Teixeira disse que o debate “não foi nada demais”.

O núcleo agrário do partido ficou de convocar uma reunião para discutir o assunto, mas o temor é de que judicializações de assentados prejudiquem a pasta.

Reforma agrária

Recentemente, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, João Pedro Stédile, criticou o governo do presidente Lula e a demora por reforma agrária. Em entrevista ao site “O Joio e O Trigo”, Stédile afirmou que a gestão não tem feito nada para agilizar o processo.

“O governo não está fazendo nada na reforma agrária. É uma vergonha. Nós já estamos há um ano e meio, não avançamos. Desapropriação não avançou. O crédito para os assentados não avançou, nem o Pronera. O Pronera é o negócio mais civilizatório que qualquer governo de direita pode fazer porque é viabilizar o acesso dos jovens camponeses à universidade. Então é uma vergonha.” Stédile completou o raciocínio dando nota três para a política implementada no terceiro mandato do presidente. “Não pode dizer que falta dinheiro. Então, se antes eu dei (nota) cinco porque era amigo do Paulo Teixeira, agora para o programa de reforma agrária, eu dou (nota) três.”

2024-06-24