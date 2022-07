Brasil Ministro Edson Fachin mantém afastamento de desembargadora da Bahia

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Decisão impede desembargadora de voltar às suas funções no Tribunal de Justiça da Bahia. (Foto: Reprodução de TV)

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o Habeas Corpus por meio do qual a defesa da desembargadora Lígia Ramos, do Tribunal de Justiça da Bahia, pedia seu retorno ao cargo. O afastamento foi prorrogado por decisão do Superior Tribunal de Justiça no âmbito de ação penal que lá tramita sobre suposta organização criminosa dedicada à venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano.

Segundo a denúncia, a organização praticava negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas no TJ-BA, grilagem de terras e obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais ameaçados de perder a posse de suas terras.

A defesa alegou, entre outros pontos, ausência de fundamentação válida para a prorrogação do afastamento da magistrada e excesso de prazo das demais medidas cautelares impostas, entre elas a monitoração eletrônica por tornozeleira.

No entanto, segundo o ministro Edson Fachin, as circunstâncias descritas pelo STJ demonstram, de maneira fundamentada, a necessidade de manutenção da medida para prevenir os riscos à ordem pública e à instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva.

Para ele, persistem a necessidade e a proporcionalidade do afastamento diante de circunstâncias que levam a suspeitas sobre o papel de destaque da magistrada na suposta organização criminosa quando no exercício do cargo público.

Ele citou trecho da decisão do STJ em que o Ministério Público Federal relata que a desembargadora teria intimidado servidores e promovido a destruição de provas. Ainda segundo a decisão do STJ, não seria recomendável permitir que ela reassumisse suas atividades neste momento, pois os supostos crimes investigados estão relacionados ao “desempenho abusivo da função”.

Quanto ao alegado excesso de prazo da medida, o relator não verificou qualquer anormalidade, pois, a seu ver, trata-se de investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios, que resultou inclusive na suspensão de prazo para apresentação de resposta à acusação, a pedido da defesa, para que pudesse ter acesso a todo o acervo.

Entenda o caso

A Operação Faroeste foi deflagrada em novembro de 2019 e apura suposta organização criminosa formada por juízes e advogados que montaram esquema de venda de sentenças em processos de grilagem de terras no Oeste da Bahia. Na 1ª etapa da operação foram afastados 6 magistrados do TJ-BA, incluindo o então presidente da Corte, Gesivaldo Nascimento Britto.

Desde o início das investigações, três ações penais foram abertas e a apuração avançou contra suposto envolvimento de integrantes do MPBA (Ministério Público da Bahia) e servidores da SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública da Bahia) no esquema.

