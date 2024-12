Política Ministro Flávio Dino se casa no Maranhão com a presença de colegas do Supremo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Samira Braide, Flávio Dino, Daniela Lima e Fufuca no casamento do ministro do STF. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino se casou no sábado (30) em evento realizado em Raposa, no litoral do Maranhão. Ele oficializou a união com a assessora Daniela Lima, com quem já estava junto há 14 anos e é mãe de 3 dos seus 4 filhos.

No casamento, o ministro cantou o hino e exibiu a camisa do Botafogo, seu time do coração, que venceu a Copa Libertadores em partida contra o Atlético Mineiro.

Entre os convidados estavam ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luis Roberto Barroso; e políticos, como o ministro do Esporte, André Fufuca, o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Insdustrial (ABDI), Ricardo Cappelli.

Eles publicaram imagens nas redes sociais para celebrar o casal “Dani e Flavio”.

Em determinado momento da festa, Barroso subiu para o palco e, junto com a banda, cantou o samba “Aquarela Brasileira”, de Martinho da Vila. Antes de soltar a voz, Barroso declarou ter “maior admiração e maior carinho” por Dino, acrescentando que só por esse motivo estaria disposto a pagar esse “mico” de cantar no casamento do colega. O ministro foi aplaudido pelos presentes.

Em outra gravação, Dino pega uma camisa do time carioca e ensaia uma dança de comemoração. Depois, volta para o lado de Daniela. O ministro do STF também cantou o começo do hino do clube. Daniela e Dino têm três filhos. Eles estão juntos há quase 15 anos. O casal se conheceu no Maranhão, quando Daniela fora assessora do PCdoB, então partido de Dino.

A lista de ausentes do casamento também chama atenção. O ministro não convidou o governador. Antes de ser excluído da cerimônia, Carlos Brandão se afastou do ministro. As rusgas começaram logo após assumir o Executivo, durante as eleições da Assembleia Legislativa. Dino havia costurado um acordo para reeleger Othelino Neto (PCdoB), que é marido de sua antiga suplente no senado, a hoje senadora Ana Paula Lobato. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

