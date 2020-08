O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que os Estados brasileiros estão mais preparados para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Ele participou da live semanal do presidente Jair Bolsonaro, transmitida pelas redes sociais na quinta-feira (06).

“A gente não tem uma solução imediata para o aumento [de casos], mas para o tratamento dos doentes, sim. Eu posso afiançar que o Sul do País está seguindo claramente essas posições que eu coloquei aqui quanto ao tratamento”, disse, em referência às mudanças nas diretrizes do Ministério da Saúde, anunciadas no início de julho.

Na ocasião, a pasta alterou o protocolo médico para pessoas que sentirem sintomas leves da doença, passando a solicitar que tais pacientes passem a procurar um médico. Antes, a pasta indicava a busca por ajuda profissional apenas nos casos de sintomas mais graves.

“O que pode mudar a curva de óbito é você aplicar o aprendizado o mais rápido possível. E o aprendizado que nós mudamos foi: procure um médico imediatamente. O médico, de forma soberana, fará seu diagnóstico e vai prescrever os seus medicamentos. Se você piorar, deverá ir para uma estrutura de suporte ambulatório, não necessariamente será intubado. Para que você cumpra o ciclo viral sem a necessidade de respiradores”, disse o ministro.

Segunda fase

Pazuello afirmou, durante a live, que o País enfrenta uma segunda fase da pandemia do novo coronavírus, que agora atinge com mais força os Estados do Centro-Sul.

“São duas etapas bem distintas. O Norte e o Nordeste foram impactados no começo do ano, de março até junho, e agora o impacto do Centro-Sul: Sudeste, Sul e Centro-Oeste, em alguns casos, em que nós vamos ter o recrudescimento, o aumento dos casos, e com isso necessidade de tratamento maior nesses Estados, por causa do inverno. Tem a ver com o inverno no Sul, que aumenta os casos”, disse.