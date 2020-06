Colunistas Ministro Luis Fux decidirá sobre perícia no telefone do advogado de Adélio Bispo

Por Flavio Pereira | 23 de junho de 2020

Perícia no telefone do advogado pode dar novo rumo à tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução/YouTube)

O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, foi designado relator do pedido de perícia no telefone do advogado Zanoni Manoel de Oliveira, responsável pela defesa de Adélio Bispo, autor da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, em 6 de setembro de 2018. O aparelho, apreendido pela Polícia Federal, ainda aguarda autorização para a realização da perícia. O inquérito que apurou que Adélio sozinho financiou, organizou e montou toda a logística para o atentado, encontra-se arquivado, aguardando o surgimento de fatos novos, caso seja realizada a perícia no telefone do advogado.

Polícia Federal quer perícia de livros-caixa e telefone do advogado

Um mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil pede a proteção do sigilo bancário e telefônico do advogado. Uma medida de busca e apreensão com autorização judicial ainda em setembro de 2018, recolheu livros-caixa no escritório de Zanone de Oliveira, bem como seu telefone. Entre os argumentos para justificar a medida estavam o de que o advogado se negou a revelar quem pagou por seus serviços, uma vez que Adélio não teria condições financeiras para contratá-lo. Para a Polícia Federal, ao identificar o contratante da defesa seria possível localizar um eventual mandante do crime.

Transparência para lista do auxílio emergencial

Nomes de pessoas conhecidas em diversas comunidades, inscritas e beneficiadas com o auxílio emergencial foram identificadas na listagem liberada pela Controladoria-Geral da União. Para desespero de quem recebeu irregularmente, o Portal da Transparência passou a disponibilizar uma lista com os nomes de todos os beneficiários que receberam o auxílio emergencial do governo federal. Agora, qualquer cidadão pode fiscalizar quem recebeu o benefício e as parcelas creditadas. O portal traz, também, um canal de denúncias para quem deseja apontar alguma irregularidade. A opção pode ser encontrada no ícone “Auxílio Emergencial”.

Auxílio emergencial já beneficiou 63,5 milhões de pessoas

O presidente Jair Bolsonaro fez um rápido balanço ontem, indicando que, “em menos de 3 meses, mais de 63,5 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial, totalizando R$ 81,3 bilhões”.

Osmar Terra: Governo gaúcho não consegue sair da armadilha que criou

O ex-ministro e deputado federal Osmar Terra comenta “o absurdo abre/fecha do comércio promovido pelo Governo do Rio Grande do Sul. Ele não sabe sair da armadilha que criou ao decretar quarentena, sem evidências de que funciona. Ciência mostra que cuidados de proteção individual e de grupo de risco, com muita testagem, reduzem vítimas, sem destruir a economia”.

“50 mil vítimas em plena quarentena”

Osmar Terra arremata: “E não esqueçamos que as mais de 50.000 vítimas fatais da Covid-19 foi em plena quarentena e lockdown decretados pelos Governadores!”.

