Por Flavio Pereira | 18 de agosto de 2023

Ministro Augusto Nardes determinou acompanhamento na fiscalização do diesel no país. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai seguir fiscalizando o abastecimento de diesel no País, após o reajuste de 25,72% no ultimo dia 16, e tendo em vista a nova política de preços implementada pela Petrobras neste ano. O ministro Augusto Nardes determinou que o órgão siga fiscalizando a mudança, justificando que a nova política de preços “tem sido apontada como causa dos recentes desabastecimentos de óleo diesel verificados em algumas regiões do país.”

Para o ministro Nardes, que foi o relator do processo que acompanhou ações governamentais adotadas para garantir a segurança no abastecimento de derivados de petróleo em virtude da guerra da Ucrânia, a continuidade do acompanhamento ao longo deste ano se justifica “devido a duas iniciativas regulatórias adotadas pelo governo anterior que ainda se encontram em andamento, bem como possíveis impactos da nova política de preços a ser adotada pela Petrobras”.

Com cargos no governo Lula, “PP e Republicanos vão sentar no colo do capeta”

Ao confirmar nesta quinta-feira que já foram definidos os cargos para as bancadas do Republicanos e do PP no governo Lula, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy (PL-RJ), afirmou que “se entrarem no governo Lula, Republicanos e PP vão sentar no colo do capeta”.

Jordy tem informações, que já circulam em Brasília, dando como certos o ingresso do Republicanos no Ministério dos Portos e Aeroportos, enquanto o PP comandaria a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social. Como são siglas que apoiavam a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ganharam muitos votos graças a esse apoio, Jordy considera inacreditável que venham a aceitar cargos do governo Lula.

Republicanos vai pedir que deputado se licencie para ocupar ministério de Lula

Para entrar no governo sem “queimar o filme” com o eleitorado, integrantes do Republicanos cogitam exigir que o deputado Silvio Costa Filho (PE) se licencie do partido caso assuma um ministério no governo de Lula (PT). A estratégia visa ocupar espaço no governo sem desagradar o eleitorado antipetista da sigla.

Mourão lidera visita a Embaixada de Israel

O senador Hamilton Mourão (Republicanos/RS) liderou ontem (17) a visita de uma comitiva de parlamentares e prefeitos gaúchos à embaixada de Israel em Brasília. Recebidos pelo Vice-Chefe da missão diplomática de Israel no Brasil, Yonatan Gonen, conheceram novas tecnologias e produtos de inovação ligados à assuntos de interesse para o Rio Grande do Sul. No campo da agricultura, foram apresentadas estruturas como um biodigestor móvel, uma célula de compostagem que utiliza resíduos vegetais, o sensor para stress hídrico que ativa estruturas de irrigação, bem como técnicas de cultivo com hidroponia em estufas. Hamilton Mourão avalia que o Brasil precisa avançar em direção à “economia do conhecimento” e esta tarefa “só será executada com a capacitação da força de trabalho nacional por intermédio da educação e investimentos públicos e privados em tecnologia.”

Sem boas notícias para o agro, Lula desiste de vir para a Expointer

Sem resultados para mostrar na área do agronegócio, e em meio à polêmica criada pelo reiterado apoio ao MST, o presidente Lula desistiu vir ao Estado para a inauguração da Expointer. O governo federal será representado na Expointer pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelos ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Paulo Pimenta (Comunicação Social).

Lideranças conservadoras lotam o auditório da Assembleia

O ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) denunciou ontem que os movimentos da esquerda e do governo federal para atacar a família, as crianças e estimular a liberação da maconha, fazem parte de uma estratégia global para fragmentar a família. Ele falou no ato de instalação da Frente Parlamentar Conservadora. Estavam presentes os deputados federais Gustavo Gayer (PL) e Tenente-coronel Zucco (Republicanos), o vice-prefeito de Porto Alegre Ricardo Gomes (PL), e lideranças de diversos municípios gaúchos. O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), coordenador da Frente, mencionou projetos em defesa da família e da liberdade, que serão apoiados pelos conservadores, e destacou os nomes de todos os deputados signatários da Frente.

2023-08-18