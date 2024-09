Brasil Ministro Nunes Marques decide submeter pedidos de desbloqueio do X ao plenário do Supremo

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

"A questão é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social", afirmou Nunes Marques Foto: Fellipe Sampaio/STF "A questão é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social", afirmou Nunes Marques. (Foto: Fellipe Sampaio/STF) Foto: Fellipe Sampaio/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nunes Marques decidiu, nesta quinta-feira (5), submeter para análise do plenário da Corte as ações que contestam a suspensão do X no Brasil e a imposição de multa para quem burlar o bloqueio da rede social.

O magistrado pediu que a AGU (Advocacia-Geral da União) e a PGR (Procuradoria-Geral da União) prestem informações à Corte, no prazo de cinco dias, sobre a suspensão da plataforma.

O despacho foi dado em duas ações que tramitam no STF sobre o tema, apresentadas pelo partido Novo e pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O bloqueio do X foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 30 de agosto. Na última segunda-feira (2), a Primeira Turma do STF confirmou a decisão por unanimidade.

“A questão é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputo pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal”, afirmou Nunes Marques.

“Aos tribunais constitucionais, quando instados a pronunciarem-se sobre questões de dissenso social, cumpre zelar pela harmonia das relações jurídico-institucionais e intangibilidade do pacto social, com o propósito de resguardar o compromisso com o Estado Democrático e Direito e com a autoridade da Constituição Federal”, declarou.

Conforme o ministro, como as ações questionam uma decisão colegiada da Primeira Turma do STF, é preciso que os pedidos e argumentos sejam examinados “a partir de cautela maior, levando-se em conta manifestações das autoridades e do Ministério Público Federal”.

