Acontece Ministro Paulo Guedes irá palestrar em evento organizado pela ACLAME

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











ACLAME traz até a capital Ministro da Economia, Paulo Guedes. “Brasil: uma potência econômica em crescimento” acontecerá nesta sexta-feira, 26 de agosto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entender o cenário econômico e as possibilidades de expansão do Brasil é fundamental para que a população decida o que almeja para o futuro do país. Por isso, a Associação da Classe Média – ACLAME traz para palestrar em Porto Alegre o Ministro da Economia, Paulo Guedes. O evento ocorrerá dia 26 de agosto, das 10h às 11h30min, no Teatro da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS.

Guedes debaterá o tema “Brasil: uma potência econômica em crescimento”, que relata o cenário da economia brasileira pelo viés de quem ocupa o cargo de Ministro da Economia desde o início deste mandato e que enfrentou fortes crises, como a pandemia da COVID-19.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais da ACLAME mediante uma contribuição de R$120,00. O link para garantir o ingresso é: /www.sympla.com.br/palestra-do-ministro-da-economia-paulo-guedes—brasil-uma-potencia-economica-em-crescimento__1688625

Para o Diretor Presidente da ACLAME, Fernando Bertuol, essa é uma grande oportunidade para os gaúchos, “Precisamos pensar o futuro a partir de uma visão ampla e concreta do cenário em que vivemos hoje. Então, ouvir o Ministro da Economia falar sobre as possibilidades de crescimento econômico do país, é uma excelente forma de instigar os porto-alegrenses a pensar sobre isso”, argumenta.

Já para o Presidente do Conselho da ACLAME, responsável por fazer o convite a Guedes, empresário Claudio Goldsztein, a associação tem justamente a missão de promover debates construtivos, “A ACLAME tem o objetivo de levantar assuntos relevantes e gerar diálogos saudáveis para a sociedade. Agradeço imensamente ao Ministro por ter aceitado nosso convite ”, conclui.

O Teatro da FIERGS fica na Avenida Assis Brasil, nº 8787, no bairro Sarandi. A abertura do espaço ocorrerá a partir das 9h. O evento conta com o apoio da FIERGS e a organização da Capitá Eventos.

ACLAME

A Associação da Classe Média é uma entidade criada em 16 de junho de 1999, na cidade de Porto Alegre, a partir da insatisfação de 8 amigos que se reuniam uma vez por mês para discutirem sobre assuntos dos mais diversos, como política e futebol.

A Aclame tem por objetivo promover o engajamento de uma parte significativa da população que compõe a classe média, colocando em pauta informações relevantes e convidando-os para o debate.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece